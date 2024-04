Anzeige: Autoschau und verkaufsoffener Sonntag

Zu den führenden Marken gehören die Hybridfahrzeuge des japanischen Herstellers Toyota, der in allen Fahrzeugklassen interessante Modelle bietet. Die Volkswagen-Familie präsentiert eine Vielzahl an Elektromodellen. Darunter die komplette Palette an „ID“-Modellen, die teilweise mit neuer Softwaretechnik für mehr Effizienz auf der Straße ausgestattet sind und heute auch in Versionen für die Langstrecke angeboten werden. Bei Opel bieten verschiedene Modelle unterschiedliche Antriebsarten. Mit dabei der Crosscamp, ein auf einem Opel basierenden Freizeitcamper des Herstellers Detleffs. „Junge Sterne“ heißt das Motto beim hiesigen Mercedes-Benz-Partner, der eine Vielzahl von jungen Gebrauchten in allen Variationen vorstellt. Mit dabei auch die große Flotte von Skoda. Geht Sportausführung auch elektrisch? Das geht, wie der italienische Hersteller Abarth mit dem 500e Scorpionissima zeigt. Was die beiden französischen Marken Peugeot und Citroën aktuell zu bieten haben, ist ebenfalls bei der Autoschau zu sehen. Ein Hingucker: der elektrische Cityflitzer, der auf Stadtbedürfnisse hin entwickelt wurde.