Anzeige Autoschau & verkaufsoffener Sonntag

Tausende von Besuchern werden am Wochenende zur traditionellen Autoschau, die nun zum 33. Mal stattfinden wird, in der Innenstadterwartet. Gleichzeitig öffnen zahlreiche Geschäfte ihre Türen und locken mit Aktionen und Sonderangeboten. Natürlich können sich die Besucher auch nur unverbindlich und kompetent beraten lassen. Shoppen, Flanieren und Bummeln heißt das Motto an diesem Tag zwischen 12 und 17 Uhr. In dieser Zeit öffnen etwa 50 Geschäfte ihre Pforten und bieten auch interessante Aktionen an. Der verkaufsoffene Sonntag und die Autoschau werden vom Gewerbeverein Müllheim organisiert.

Das Einkaufszentrum im Markgräflerland

Der Gewerbeverein Müllheim hofft, dass – bei hoffentlich sonnigem Wetter – wieder tausende von Schau- und Kauflustigen aus dem Umland diesseits und jenseits des Rheins in das „Einkaufszentrum“ der Region strömen werden. Dabei geben sich die Einzelhandelsgeschäfte selbstbewusst und stellen einmal mehr unter Beweis, dass Müllheim die Einkaufsstadt in der Region ist. Der Gewerbeverein hat dabei keine Mühen gescheut, den Aufenthalt im Herzen des Markgräflerlands zu einem Erlebnis zu machen. Der Gewerbeverein spricht in diesem Zusammenhang vom „Einkaufszentrum der Region“. Und das aus gutem Grund, gibt es doch hier in den zahlreichen Geschäften fasst nichts, was es nicht gibt. Müllheims Geschäfte bieten das Plus der kurzen Wege und der persönlichen Information und Beratung „um die Ecke“. Wer muss da noch in die Ferne schweifen. Doch nicht nur die Bummler und Käufer sind an diesem Sonntag in Müllheims City gut bedient.