Anzeige: Autowaschanlage mit neuem Besitzer

Statt Autopflege Breiler heißt die Firma jetzt Car Wash Center Weil am Rhein. Nach zweiwöchiger Schließung, während der das ein oder andere umgestaltet wurde, hat das Center in dieser Woche wieder seine Pforten geöffnet. Knapp 200 000 Euro hat der neue Eigentümer in die Runderneuerung der Friedlinger Waschanlage gesteckt – angefangen von der neuen Beschriftung über den Einbau eines neuen Kompressors bis hin zur neuesten Waschtechnik und Investitionen in die Betriebssicherheit sowie einigem mehr.

Bereits Betreiber einer Waschanlage in Emmendingen

Schmieder, der sich vor fünf Jahren selbstständig gemacht hat, ist mit seinen 31 Jahren ein erfahrener Profi, was die Autopflege anbelangt. Denn bereits vor seinem Realschulabschluss hat er in Emmendingen in einer Autowaschanlage gejobbt. „Ich bin in den Betrieb richtig hineingewachsen und habe alle Stationen durchlaufen“, sagt der Jungunternehmer, der mit 26 Jahren die Waschanlage in der Großen Kreisstadt im Breisgau übernahm. Und nun hat er in verkehrsgünstiger Lage mit starker Frequenz bereits im Januar sein zweites Waschcenter übernommen.