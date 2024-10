Anzeige: Bad Bellingen im Portrait

Die Zahl der Einwohner ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen auf mittlerweile rund 5300. Alle Ortsteile verfügen über Kindergarteneinrichtungen, die zentrale Grundschule ist in Rheinweiler angesiedelt. Senioreneinrichtungen gibt es im Kernort selbst und im Schloss Rheinweiler. Der Kurort verfügt über zwei Behinderteneinrichtungen, das Marienheim des Sankt-Josefshauses Herten und das Haus Engels in Hertingen.



Vielfältiges Vereinsleben

Wer sich als Einwohner aktiv einbringen oder einfach bei einem Angebot mitmachen will, hat dazu jede Menge Gelegenheit – in der Feuerwehr, dem Motorsportverein MSC, in Fußball- , Turn- oder Kulturvereinen, im Musikverein, in Chören oder in der örtlichen BUND-Gruppe. jut



Info: www.bad-bellingen.de