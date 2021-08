Anzeige Bad Bellingen im Portrait

Übernachten kann man in, vielfach modernisierten Hotels aber auch in schlichteren Unterkünften oder auf dem mehrfach ausgezeichneten Campingplatz in Bamlach.

Erneuert und ausgebaut wurden für die Kleinsten im Ort die Kindergärten und Kindergartenplätze sowie die Spielmöglichkeiten für Kinder in jedem Ortsteil. Viel „bespielt“ sind zum Beispiel die Kinderspielplätze im Kurpark, im neuen Baugebiet „Hinterm Hof“ im Kernort und in Hertingen. Die Sonnenraingrundschule hat sich dank eines motivierten Lehrerkollegiums und ebenso engagierter Eltern mit Unterstützung der Gemeinde ebenfalls zu einer sehr attraktiven Schule entwickelt. Als eine der wenigen Grundschulen in der Region kann sie dank einer Kooperation mit der Balinea-Therme sogar regelmäßigen Schwimmunterricht anbieten.

Einen sehr guten Ruf hat das Pflegeheim Schloss Rheinweiler, hinzugekommen sind neue Wohnmöglichkeiten für ältere Menschen im Kernort im Kurgebiet. Neue Wohnungen sind zudem durch das Sankt Josefshaus Herten für Menschen mit und ohne Behinderung in Bamlach entstanden. Einen festen Platz in der Gemeinde und speziell bei den Bürgern in Hertingen hat zudem das Heim für Menschen mit Behinderung, das „Haus Engels“.

Wer Kontakte knüpfen, Musik machen, Sport treiben, schnell Freundschaften schließen oder sich für die Allgemeinheit engagieren will, findet viele Möglichkeiten bei den Vereinen in der Gemeinde, bei der Feuerwehr oder dem DRK.