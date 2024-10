Anzeige: bbv Akademie lädt ein zur Nacht der Bildung

Schon zum dritten Mal findet am Freitag, 11. Oktober, die Bildungsnacht der bbv Akademie in der Robert-Bosch-Straße 3 statt. Von 17 bis 22 Uhr stellen sich dort rund 30 Firmen und Institutionen vor. Die „Nacht der Bildung“ soll Einblicke in verschiedene Berufe, aber auch zur berufsbegleitenden Weiterqualifikation geben. Beides sind Kernthemen des von Dieter Kaltenbach 1976 gegründeten Vereins zur Förderung der beruflichen Bildung.