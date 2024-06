Anzeige: Beim Städtlifest ist wieder viel geboten

Um das zweitägige Fest wie gewohnt abzuhalten, wird ein Teil des Stadtzentrums gesperrt. Statt Autos bestimmen Buden, Getränkebrunnen und vor allem eine riesige Festwirtschaft das Bild. Es ist die 49. Auflage.

Seit nahezu einem halben Jahrhundert wird in der Markgrafenstadt die schöne Jahreszeit zum ausgelassenen Miteinander genutzt. Die halbe Stadt ist auf den Beinen, und auch das Umland strömt herbei. Bis tief in die Nacht hinein verbreitet sich die gute Laune in der Festzone.

Blick in Geschichte

Ein kurzer Blick in die Geschichte verrät, dass die Stadt in der ersten Hälfte der 1970er Jahre – also vor rund 50 Jahren – einen beachtlichen Umbruch erlebte. Die bis dahin selbstständigen Gemeinden Fahrnau, Langenau, Raitbach, Enkenstein, Gersbach, Wiechs und Eichen hatten sich in der Zeit von 1971 bis 1975 zum großen Ganzen vereinigt. Die Rolle des Städtlifests am dritten Juniwochenende als Publikumsmagnet dürfte ein Quäntchen zum neuen Gemeinschaftsgefühl beigetragen haben. Im Reigen der namhaften Veranstaltungen wie Fasnacht, Motocross, Livenight oder Sommersound spielt das Städtlifest vorne mit.