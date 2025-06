Anzeige: Beliebtes Bergfest in Tannenkirch

Hungrig und durstig wird niemand das Bergfest verlassen müssen, die Festküche wird von den Besuchern seit vielen Jahren geschätzt. Auf dem umfangreichen Speiseplan stehen Steak, Schaschlik, Pommes-Frites, Schinken- und Käsebaguette, Grillwürste, Gemüsebratlinge (nur Sonntagmittag), Salatteller, Beilagensalat, Kaffee, Kuchen, Bier vom Fass und einiges mehr.

„Wir sind gewappnet und hoffen wieder auf ein wunderschönes Fest, das einen guten Ruf weit über Tannenkirch hinaus genießt“, verdeutlicht Isabell Dyballa voller Vorfreude, die im neunten Jahr an der Spitze des größten Tannenkircher Vereins steht. Deutlich mehr als 150 Helferinnen und Helfer werden an den drei Festtagen in mehreren Schichten im Einsatz sein.

Dabei werden die Musikerinnen und Musiker von vielen Freiwilligen aus dem Dorf unterstützt. „Wir haben einen großen Rückhalt, bekommen Jahr für Jahr eine positive Resonanz und haben eine starke Unterstützung aus dem ganzen Ort. Dafür sind wir sehr dankbar“, betont die Vorsitzende. Der Musikverein kümmert sich zusammen mit den anderen Vereinen des Dorfes in einer IG um den einladenden Festplatz am Waldrand. Die IG unterhält den Platz.