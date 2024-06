Anzeige: Bergfest des Musikvereins Tannenkirch

Zu vorgerückter Stunde wird es am Samstag stets voll in der Freilufthalle über dem Dorf. Ab 20 Uhr steigt das Unterhaltungskonzert mit dem spielfreudigen Orchester des Musikvereins Tegernau. Anschließend übernehmen die „Valleytones“, die bereits zum dritten Mal dabei sind. Publikumsmassen werden auch am Sonntag, 23. Juni, erwartet. Nach dem Festgottesdienst unter Mitwirkung des örtlichen Popchors und des Kindergartens werde erneut mit Ansturm gerechnet.

Den ganzen Tag über herrscht dann ein Kommen und Gehen. Familienweise pilgern die Besucher zum Festgelände. Ab 12 Uhr spielt der Musikverein Öfingen zum Frühschoppen auf. Den Nachmittag bestreiten die Bläserklasse und der Schulchor der Grundschule Tannenkirch. Anschließend geht es mit dem Jugendorchester „Tannenkirch – Efringen-Kirchen“ weiter.

Nicht abreißen werde die Unterhaltung auf der Waldbühne, so die Organisatoren, die für 17.30 Uhr die befreundeten Musiker aus Wies ankündigen. Sportlich-spannend wird es dann ab 21 Uhr mit der Übertragung der EM-Begegnung Deutschland-Schweiz. Geräuschpegel und Stimmungsbarometer dürften dann die Hauptrolle spielen. Erneut geht’s rund am Waldesrand.