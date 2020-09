Anzeige Berufswahl, Aus- und Weiterbildung

txn. Von WC-Papier für den Supermarkt über Stahl für die Automobilbranche bis hin zum Arzneimittelvertrieb für Apotheken - Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement sorgen dafür, dass Handelsketten auch in Krisenzeiten aufrecht erhalten werden. Ob Bedarfsplanung, Bestellaufnahme, Planung von Warenaus- und -anlieferungen oder Kundenberatung: die Tätigkeitsfelder sind vielfältig und abwechslungsreich. Experten im Außenhandel sind darüber hinaus an fremden Märkten tätig. „Die besten Bewerber sind neugierige Allrounder, die kaufmännisch denken, mit Menschen umgehen können und sich für Produkte sowie deren Gebrauch interessieren“, weiß Petra Timm von Randstad Deutschland. „Neben Englisch werden auch andere Fremdsprachen und digitale Kompetenzen immer wichtiger.“ Die Vielseitigkeit spiegelt sich in der dreijährigen dualen Ausbildung wider: In den ersten zwei Jahren werden den künftigen Kaufleuten fundierte Kenntnisse in Beschaffungs-, Wirtschafts- und Geschäftsprozessen vermittelt. Auch Marketing, Personalprozesse, Logistik und die gesetzlichen Grundlagen zum Außenhandel stehen auf dem Lehrplan. Um der wachsenden Bedeutung von E-Business und E-Commerce gerecht zu werden, wurde die Ausbildung seit August 2020 außerdem um moderne Inhalte wie die Nutzung von E-Business-Systemen und Stammdatenmanagement ergänzt, bei dem u.a. der Datenaustausch zwischen Mitarbeitern und Abteilungen optimiert wird. Der praktische Einsatz des Gelernten im Betrieb sorgt dafür, dass die Kaufleute des Groß- und Außenhandelsmanagement immer am Puls der Zeit bleiben. „Nach diesen drei Lehrjahren sind die Azubis vielseitig einsetzbar und können sich meist aussuchen, was sie nach dem Abschluss machen“, so Timm. Nicht umsonst zählte die Ausbildung 2018 zu den 10 beliebtesten in Deutschland!

