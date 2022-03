Anzeige Bestattungen Frank in Rheinfelden

Benedict Mattes sieht es als Passion, mit Erfahrung, Kompetenz und Innovationskraft Angehörige im Trauerfall professionell, persönlich und einfühlsam zu begleiten. Als Bestattungsfachkraft führt er, seit dem ersten Januar dieses Jahrs, das Familienunternehmen Bestattungen Frank in Eigenregie. Seine Eltern Bernd und Elisabeth Mattes betonen, das Unternehmen in behutsame und innovative Hände gegeben zu haben. Der 63-jährige Seniorchef, Bernd Mattes, will künftig etwas kürzertreten und sich allmählich in den wohlverdienten Ruhestand zurückziehen. 12 Voll- und Teilzeitmitarbeiter, – zu denen auch Seniorchefin Elisabeth Mattes gehört, stehen Benedict Mattes zur Seite. „Bestattungen Frank“ wurde 1981 von Martin Frank in der Müßmattstraße gegründet. Bernd Mattes zählte damals zu den Mitarbeitern, er hat das Bestattungsunternehmen im Jahr 2004, kurz vor dem Tod von Martin Frank, übernommen. Der Familie Mattes war und ist es wichtig, dass der Name in Gedenken an Martin Frank weiterhin bestehen bleibt. Bernd Mattes hat das Geschäft mit Leib und Seele geführt, nach 20 Jahren war die Zeit für einen Generationswechsel gekommen. Sein Sohn und Nachfolger Benedict Mattes, hat nach erfolgreichem Abitur zunächst den Beruf des Industriekaufmanns erlernt. 2019 ist er in den elterlichen Betrieb gewechselt. Dazu sagt er: „Das schöne ist, dass man Menschen in schwierigen, ja in Ausnahmezeiten, helfen, sie unterstützen und begleiten kann,“. „Wir geben ihrer Trauer eine Heimat,“, so die Devise bei „Bestattungen Frank“. Benedict Mattes und sein zuverlässiges Team, zu welchem auch Werner Endlich, Mitbegründer von Bestattungen Frank gehört, stehen den Menschen mit verständnisvollen Mitarbeitern, hochwertigen Dienstleistungen und Produkten jederzeit pietätvoll und beratend zur Seite. Für Benedict Mattes ist es ein großes Anliegen, trotz der Schwierigkeiten des Abschiednehmens, positive Erfahrungen und schöne Erinnerungsmomente mit auf den Weg zu geben und für einen individuellen und würdevollen Abschied zu sorgen. Die seit Jahrzehnten optimierte Zusammenarbeit, mit den ansässigen Gärtnerei und Steinmetzbetrieben, führt zu weiterem Vertrauen der Kunden als seriöser und kompetenter Partner in schwierigen Zeiten. Von der Traueranzeige bis zur nationalen oder internationalen Überführung, von der Wohnungsauflösung bis zur Nachlassabwicklung - bei Bestattungen Frank nimmt man sich für die Kunden Zeit. Sie arbeiten mit allen Kräften und großer Freude, um die individuellen Kundenwünsche zu verstehen und stets die an der besten passenden Leistung anzubieten. „Mit Livestreamings von Beerdigungen und Trauerfeiern, bringt Bestattungen Frank Familien, Angehörige und Bekannte zum gemeinsamen Abschiednehmen, auch online zusammen. Dies ist in unserer heutigen, globalen Zeit unumgänglich und eine zeitgemäße Dienstleistung, erklärt Benedict Mattes. Die seit Jahren sehr gut besuchten und beliebten Veranstaltungen, wie Fachvorträge und Konzerte, wird Bestattungen Frank in Kürze wieder aufleben lassen. Bestattung Frank verfolgt einen kompromisslosen Qualitätsanspruch und ist mit erfahrenem und fachlich kompetentem Mitarbeiter*innen ein vertrauensvoller Partner im Trauerfall und bei der Bestattungsvorsorge.

Das Bestattungshaus - Raum und Zeit für Trauernde