Anzeige Betriebe auf der Gänsmatt in Schopfheim

Zwischen „Im Lus“ an der Bundesstraße und den Gewerbegebieten „Kleine und obere Schleife“ sowie „An der Wiese“ befindet sich das Gewerbegebiet „Gänsmatt“. Dieser Bereich zwischen der Gündenhausener Straße und den Wohngebieten am Käppelemattweg beinhaltet schwerpunktartig Lebensmittelhandelsbetriebe und Discounter, einen größeren Komplex mit einem Schuhgeschäft, einen weiteren Handelsbetrieb mit Outlet-Charakter sowie Autohäuser, aber auch andere Dienstleister unterschiedlicher Art. Die Gänsmatt ist aber auch Standort von mittelständischen Betrieben aus dem Bereich Industrie und Gewerbe sowie für Handwerksunternehmen. Seit gut zwei Jahren ist auch eine Freizeiteinrichtung besonderer Art, der Skaterpark Schopfheim, in diesem Teil von Gündenhausen in Richtung Gemarkungsgrenze zu Maulburg, anzutreffen. Und mit dem Park & Ride-Areal unweit der Bahnhaltestelle Schopfheim-West gibt es eine wichtige infrastrukturelle Stätte ebenfalls in der Gänsmatt. Pendler, auch aus der Umgebung, etwa vom Dinkelberg oder dem KleinenWiesental, nutzen diesen Parkplatz als ideale Möglichkeit der Anbindung an die Regio-S-Bahn. Standortvorteile sind die gute Verkehrsanbindung, sei es von der Bundesstraße 317 über die Wiechser Straße oder von Westen her von der Abfahrt Schopfheim- West / Maulburg sowie die vielen Parkflächen für die Kunden der Betriebe und Geschäfte hier.