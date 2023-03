Anzeige Bögl Immobilien in neuen Räumen

Da sie auch eine Ausbildung als Coach hat, kann der Kunde in besonders emotionalen und schwierigen Lebensabschnitten, wie etwa Ehescheidung oder Erbangelegenheiten, auf kompetente und diskrete Beratung zählen.

Auch Käufer von Immobilien sind beim Steinener Fachbüro bestens aufgehoben. „Die Kunden, die eine neue Immobilie, die ihren Ansprüchen gerecht wird, suchen, begleite ich als persönliche und fachlich kompetente Beraterin und Immobilienmaklerin und stehe auch nach Vertragsabschluss mit Rat und Tat zur Verfügung“, sagt Claudia Bögl.

Ein umfangreiches Angebot besteht beim Vermieten oder Pachten von Immobilien. Dabei prüfen Claudia Bögl und ihr Team die Miet- oder Pachtinteressenten auf Bonität und Seriosität, stellen sie dann dem Eigentümer vor und unterstützen diesen auch bei der Erstellung des Miet- oder Pachtvertrags.

Umfangreiches Angebot

Ein Service, der nicht nur bei der Kauf- oder Verkaufsabwicklung genutzt werden kann, sondern auch kostenfrei angeboten wird, ist die Immobilienbewertung. Eine rein technische Bewertung über Vergleichsobjekte kann eine Möglichkeit sein, ersetzt jedoch nicht eine umfassende und persönliche Immobilienbewertung vor Ort, sagt Claudia Bögl zu diesem Segment ihrer Tätigkeit.

Kompetente Partner

Die Immobilienmaklerin kann nicht nur auf Fachkräfte auf freiberuflicher Basis in ihrem Team, sondern auch auf kompetente Partner aus verschiedenen Bereichen des Immobilienmarktes zählen. Und auf eine sehr umfassende Ausbildung und Berufsweg.

Die Bayerin lebt seit 1987 in Südbaden, ist Immobilienmaklerin IHK, zertifizierter System-Coach, hat Abschlüsse als Controller am Schweizerischen Fachinstitut Zürich, als Bilanzbuchhalterin und Bürokauffrau im Einzelhandel. Sie arbeitete vor der Selbstständigkeit mit dem Immobilienbüro in Steinen 2019 in Führungspositionen bei Schweizer Pharmaunternehmen, in einem Straßenbau-Betrieb und bei Kaufhaus-Konzernen.

Kontakt

Bögl Immobilien

, Kanderner Straße 2, Steinen, Tel. 07627/ 588 80 32 und 0170/538 48 77, E-Mail an info@boegl-immobilien.de, www.boegl-immobilien.de Einweihung:

Samstag, 1. April, von 10 bis 14 Uhr