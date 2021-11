Binzen „Bommels“ in Binzen ist beliebteste Pizzeria im Land

Die Auszeichnung des anerkannten Fachmagazins habe ihn und sein Team überrascht, sagt Christian Brombacher. Zumal er starke Mitbewerbende hatte und man eben erst seit Juni 2020 auf dem Markt als Restaurant-Pizzeria mit Catering präsent ist. „Bommel“, so der Spitzname des Gastronmen, ist tatsächlich aber schon länger mit seinem Holzofen-Pizza-Angebot präsent. Der gelernte Bäcker lebte seine Leidenschaft für die original neapolitanische Pizza schon seit 2010 mit einem mobilen Holzofen-Gefährt. 2016 wagte er damit den Sprung in die Selbstständigkeit und als Schwester Sabrina ihr Cafe „Platzwechsel“ im Elternhaus an der Koppengasse 10 aufgab, machte er sich an den Um- und Ausbau der Liegenschaft. Ein in Neapel gefertigter Holzofen wurde eingebaut, die alten Mauerwerke frei gelegt und dazu stilvoll-zeitloses Mobiliar aus Holz angeschafft. An solchem Mobiliar finden nun rund 45 Gäste Platz, in der warmen Jahreszeit davor im lauschigen Innenhof noch weitere Gäste.

Den Schwerpunkt des Speisenangebots bilden die Pizzen, alle mit von italienischen Erzeugern gelieferten Grundprodukten frisch und vor den Augen der Gäste im Holzofen zubereitet. Aber auch französische Flammenwaie sowie Fleisch- und Fischgerichte, ebenfalls aus dem Holzofen nebst italienischen Antipasti-Tellern mit Holzofenbrot kann man in Bommels Restaurant genießen. Dazu gibt es ein passendes Getränkeangebot, wobei im wichtigen Segment Wein italienische Top-Tropfen genauso zu finden sind wie ebensolche aus dem Markgräflerland und vom Kaiserstuhl.