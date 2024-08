Anzeige: Branchenvielfalt prägt den Landkreis

Mit der Ausweisung von Gewerbegebieten entstanden an den Ortsrändern neue wirtschaftliche Zentren: Reutacker in Eimeldingen, Entenbad in Hauingen, Fallberg in Wyhlen, Dreispitz in Binzen oder Breitenstein in Efringen-Kirchen sind nur einige von vielen Beispielen. Zu den Neuzugängen gehören etwa Brombach-Ost und das Lörracher Lauffenmühle-Areal als erstes klimaneutrales Gewerbegebiet in Holzbauweise.