Anzeige Brauchtumsmarkt in Raich

Wie sie auch sagt, sei man im Verein „Brauchtum im Kleinen Wiesental-Raich“ nicht nur in Sachen Erhalt des großen Brauchtumsfestes aktiv, sondern veranstaltet auch den Brauchtumsmarkt, betreibt die Museumswerkstatt Feilenhauerei bei der Lindenhalle und das Kulturhaus Ried mit seinem Angebot wie etwa dem Schneeglöckchenmarkt oder kulturellen Veranstaltungen. Der Brauchtumsverein unterstützt alle zwei Jahre die örtliche Feuerwehr bei der Ausrichtung des großen Oldtimertreffens. Mit all den Aktivitäten will man, so Eiche, bewusst an die Traditionen im Kleinen Wiesental und Südschwarzwald erinnern, hat aber ebenso im Fokus, das Leben im Tal lebenswert zu erhalten und Kontakte zu ermöglichen.

Weitere Informationen zum Verein und zur Veranstaltung: www.brauchtumsfest-raich.de