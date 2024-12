Anzeige: Brombacher Weihnachtsmarkt

Heimelig, mit schöner Kunst aus überwiegend eigener Herstellung sowie Musik und Gesang von Kindern der Hellbergschule lockt der Brombacher Weihnachtsmarkt am kommenden Wochenende in den malerischen Park und auf die Ringstraße am Rathaus. Die zu erwartende bunte Präsentation kreativen Schaffens reicht von Laubsägearbeiten über Kinderspielzeug bis hin zu bunten Pudelmützen, Schals und Socken. „Dieser Markt strahlt Lebendigkeit aus“, lobt Oberbürgermeister Jörg Lutz im Vorfeld der Veranstaltung, bei der es auch eine Tombola geben wird.