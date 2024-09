Anzeige: Budenfest und Rossmärt in Kandern

Zum Kanderner Budenfest, das an drei Tagen von Samstag, 7., bis Montag, 9. September, auf dem Blumenplatz bis zur Fischermühle gefeiert wird, gehört die Traditionsveranstaltung Rossmärt dazu wie das Salz in die Suppe. Immer am Budenfestmontag findet die rund 100 Jahre alte Pferdeschau in der Au beim Kanderner Sportplatz statt. Dort geben sich ab 10 Uhr viele Pferdeliebhaber aus nah und fern ein Stelldichein, um die Präsentation der Sport- und Freizeitpferde sowie der Kleinpferde und Ponys, Zuchtstuten, Gespanne, landwirtschaftlichen Anspannungen und Kutschgespanne zu verfolgen.