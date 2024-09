Das schöne Ambiente inmitten der Stadt und der am Budenfestmontag stattfindende zugkräftige Rossmärt ziehen weit übers Städtli hinaus die Besucher an. 14 Vereine werden in der Budenstadt wirten und mit einem vielfältigen und umfangreichen Speisen- und Getränkeangebot aufwarten.

Vereine sind motiviert

Die IG Budenfest, deren Vorsitz jedes Jahr unter den teilnehmenden Vereinen wechselt, hat mit Selina Albrecht vom Förderverein der Narrenzunft Brezele-Buebe eine neue Vorsitzende. Federführend hat sie zusammen mit ihren Vorstandskollegen von der IG das dreitägige Fest organisiert. Auch die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Kandern hebt die neue IG-Chefin hervor. Auch wenn es immer schwieriger werde, genügend Helfer für das größte Kanderner Fest zu finden, so habe es auch dieses Mal wieder geklappt, freut sich Selina Albrecht und fügt hinzu: „Alle Vereine sind motiviert und freuen sich auf drei fröhliche Festtage.“