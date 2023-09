Anzeige Budenfest und Rossmarkt in Kandern

„Wir freuen uns sehr, dass immerhin schon zum 49. Mal zu diesem Fest eingeladen werden kann“, sagt Reiner Dickele, der als Vorsitzender der IG Budenfest die organisatorischen Fäden in seinen Händen hält. Die Großveranstaltung findet von Samstag, 9. bis einschließlich Montag, 11. September statt und wird wieder zu einem Höhepunkt im regionalen Veranstaltungskalender werden, ist man sich in der „IG Budenfest“ und bei der Stadtverwaltung sicher. Letztere sorgt für die eine Änderung, nämlich die Alleinregie beim Roßmärt in der Au am Montag, derweil man in der IG auf die Änderung „Hinzunahme dreier Fasnachtscliquen aus Lörrach, Weil und Istein ins Budenfest-Vereinsteam“ hinweist.

Das 49. Budenfest in der Kanderner Innenstadt, auf dem Blumenplatz und an der Fischermühle, startet am Samstag mit dem Bewirtungsbeginn um 15 Uhr. Bürgermeisterin Simone Penner wird um 17 Uhr mit dem Fassanstich die offizielle Festeröffnung vornehmen. Die Stadtmusik Kandern umrahmt diesen Eröffnungsteil und spielt ab 16.30 Uhr auf. Am Abend ab 20 Uhr spielt das Duo Schwarz.