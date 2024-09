Anzeige: Büro & Entwicklungszentrum Magnetic, Lörrach

Zum Aspekt „Funktionalität und Moderne“ heißt es, das klare Fassadendesign, die durchdachte Raumaufteilung sowie das Energiekonzept machen das Gebäude zukunftsfähig und ökologisch wertvoll. „Es werden strenge Kriterien erfüllt“, betont auch Bauherr Bernd Reuter. Verdruss äußert er indes angesichts zahlreicher Forderungen hinsichtlich baulicher Nachhaltigkeitsansprüche seitens Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Eine KfW-Förderung sei mehrfach in Aussicht gestellt und wieder rückgängig gemacht worden. Letztlich sei kein Cent geflossen. „Wir haben alles versucht, mussten jedoch auf einen hohen sechsstelligen Betrag verzichten.“ Magnetic-Sprecherin Kerstin Blank fügt an: „In Hauingen werden wir einen großen Showroom haben, in dem wir unsere Produkte präsentieren sowie Schulungen und Events abhalten können“.

Das Unternehmen mit Sitz in der Grienmatt Fahrnau gilt als „Hidden Champion“ – versteckter Weltmarktführer. Von Fahrnau aus werde „unser weltweites Kompetenz- und Vertriebsnetzwerk koordiniert“. Mit Schranken und Personensperren setzt das Unternehmen „Maßstäbe für die gesamte Branche“. Als einer von wenigen Herstellern weltweit entwickle Magnetic nahezu alle Komponenten selbst. Mit dem neuen Entwicklungszentrum gehe der Betrieb einen Schritt in die Zukunft.

Wechsel bei der Führung

Blank informiert ferner, dass es im Januar zu einem Führungswechsel gekommen sei: Heiko Lais, bisher Leiter Produktentwicklung, sei der neue Geschäftsführer. Sein Vorgänger Arno Steiner wechsle zum Mutterkonzern. Der Neubau werde unter Heiko Lais beendet und eröffnet. Steiner hatte bereits 2023 angekündigt: „Bei Magnetic wird sich einiges verändern. Vor allem steht der Umzug von vielen Arbeitsplätzen und Abteilungen in den Neubau in Lörrach-Hauingen an. Die Zusammenarbeit für Wald und Klima bleibt aber in Schopfheim verwurzelt: „Unsere Produktion im Werk 1 werden wir fortführen.“ Im Werk 1 in Schopfheim wird vor allem die Produktlinie Momentum für Flughäfen gebaut.