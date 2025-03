Anzeige: Buurefasnacht in Lörrach-Hauingen

Nirgendwo hierzulande werden eingefleischte Narren in Sachen Fasnachtsdauer so sehr verwöhnt wie im Dreiland zwischen Vogesen, Alpen und Südschwarzwald. Am Aschermittwoch ist in Johann Peter Hebels südbadischer Heimat noch lange nicht alles vorbei.

Der schwäbisch-alemannischen Fasnacht folgen im Wiesental und am Hochrhein die urwüchsige Buurefasnacht und schließlich die Basler Fasnacht mit dem Morgestraich und dem Ruf „Vorwärts marsch!“ in die „drei scheenschde Dääg“.