Anzeige Buurefasnacht in Weil am Rhein – online

Weil am Rhein (mcf). Eigentlich wäre am Donnerstag mit den Hemdglunki-Umzügen in Weil und Haltingen die Weiler Straßenfasnacht in diesem Jahr erwacht. Doch Corona hat einen Strich durch die Rechnung gemacht – wie schon bei der Saalfasnacht. Nachdem deren Protagonisten der Narrenzunft Wiler Zipfel schon mit humoristischen Beiträgen als Online-Videos ins Internet ausgewichen sind, setzt in diesen närrischen Tagen die IG Weiler Straßenfasnacht ebenso auf das digitale Format. Deren Vorsitzender Uwe Wissler bietet hierbei eindrückliche Bilder, garniert mit reichlich Informationen und Hintergründen.

Gestartet wurde mit einem kleinen Film zum Narrenbaumsetzen, der sich auf dem Youtube-Kanal der IG Weiler Straßenfasnacht befindet. Darin gibt es einen Rückblick auf die Tradition sowie Hintergründe zum Baum und den Protagonisten. Wissler liefert als Sprecher Zahlen, Fakten und mehr. „Die Resonanz ist klasse, die Rückmeldungen sind absolut positiv“, lautete sein erstes Zwischenfazit.

Mit der Herangehensweise, bewegte Bilder, Aufnahmen und Hintergrundinfos als Youtube-Film zusammenzubinden, folgen nun weitere Videos – je etwa sechs Minuten lang. Wissler: „Nur eine Diashow mit Hintergrundmusik ist nett, aber wenn man Infos und Hintergründe hat, liefert man etwas, was es sonst so nicht immer gibt.“

In zwei weiteren Videos, die bis am Freitagmittag online standen, werden IG-Cliquen vorgestellt. Hintergründe zur Hemdglunki gibt es in Wort und Bild auch bereits. Der Reigen wird an diesem Wochenende fortgesetzt. Zwar fallen die Kinderfasnacht und der Kinderumzug, das Gugge- Monsterkonzert und das Narrenfest in Alt-Weil auf dem Lindenplatz aus, doch es wird in den von Wissler erstellten Videos darauf zurückgeblickt. Den Höhepunkt stellt dann das Buurefasnachts-Umzugs-Video am Sonntag dar. Den Abschluss soll am 27. Februar der Fasnachtsfeuer-Film bilden.

Narrenzunft weiter aktiv

Weiterhin humoristisch auf ihrem Youtube-Kanal ist darüber hinaus die Narrenzunft Wiler Zipfel aktiv. Am heutigen Samstag neu online gestellt wurde „Die Schnitzelbank-Tour-2021“.