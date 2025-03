Anzeige: Buurefasnacht in Weil am Rhein

Am Sonntag findet der große Buurefasnachtsumzug in der 3-Länder-Stadt statt. Foto: Beatrice Ehrlich

Und damit nicht genug: Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit dem Auftritt der Weiler Guggen am alten Rathaus an der Hinterdorfstraße. Um 13.30 Uhr startet der große Buurefasnachtsumzug. „Groß“ heißt in diesem Fall, dass sich sage und schreibe an die 130 Cliquen, Gruppen und Kapellen die Ehre geben. Ein Wahnsinnsaufgebot also, dass es kräftig krachen lassen wird. Allein 24 örtliche Abordnungen vertreten ihre Heimatstadt.

Neue Umzugsstrecke

Gelaufen wird nicht mehr von Alt-Weil zum Rathaus. Kiesewetter zufolge geht es dieses Jahr am Berliner Platz los. Neuerdings führt der Umzug in Richtung Alt-Weil über die Hinterdorfstraße. Die Aufstellung erfolgt auf der Danziger Straße (ab der Breslauer Straße) sowie auf der Hauptstraße zwischen Turmstraße und Kreuzung Margeritenstraße/Danziger Straße. Ab dort setzt sich der gigantische Narrenwurm in Bewegung, um in östliche Richtung die Hauptstraße zu erobern. Konkret geht’s am Läublinpark über die Hinterdorfstraße und linkerhand auf den Oberbaselweg. Von dort toben die Narren zurück zur Hauptstraße und über die Kronenkurve in Richtung Lindenplatz. Am Narrenbrunnen nahe Läublinpark wird der Umzug nach rechts auf die Römerstraße einbiegen, um sich nach der letzten Kurve aufzulösen. Mit erhöhter Betriebstemperatur geht es für alle dann direkt ins Narrendorf am Berliner Platz als weitere Neuerung. Entlang der kompletten Umzugsstrecke befinden sich weitere Verpflegungsstände. Das Narrendorf steht auch vor und nach dem Umzug bereit.

Kiesewetter betont, dass sich alle Mitwirkenden „schon riesig auf die Gäste und das Publikum“ freuen.