Anzeige Countryfest im „Schwanen“ in Binzen

Beide freuen sich mit ihrem Team darauf, dass es jetzt endlich wieder losgehen kann. Vor allem die Live-Musik hat ihnen wirklich gefehlt: „Wir haben dieses Jahr zwei Top-Bands für unsere Veranstaltung am Freitag, 21., und Samstag, 22. Juli, verpflichten können“, sagt Ute Hanke. Top-Act am Freitag ist die auch aus den US-amerikanischen Country-Charts bestens bekannte und platzierte Daniel T. Coates Band. Das Quartett begeistere sicher auch im Dreiländereck die Freunde der Stilrichtung, so Ute Hanke.

Tolle Stimmen, virtuoses Gitarrenspiel und ein Repertoire, das neben traditionellen Country-Songs die ganze Bandbreite der Südstaaten-Folklore umfasst, wird laut Veranstalter am Freitag ab 20 Uhr geboten. Der Einlass ist bereits ab 18 Uhr. In der Band spielt neben einigen Texanern auch ein waschechter Eidgenosse aus der Schweiz. Diese Band war schon vor fünf Jahren zu Gast beim Country-Open-Air in Binzen.