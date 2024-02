Anzeige: CULT - Bildungsmesse in Lörrach

10.45 Uhr:

Akademie für Gesundheitsberufe: Ausbildung zum Masseur und medizinischen Bademeister

11 Uhr:

resin it + office GmbH: Ausbildungsvielfalt unter einem Dach

11.30 Uhr:

A.Raymond GmbH & Co. KG: Deine Bewerbung - Von der Info-Phase bis zum Vertrag

12 Uhr:

Bender, Harrer, Krevet: Wir haben immer Recht – Ausbildung zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten

Während der dreijährigen Ausbildung zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten wird man zur „rechten Hand“ des Anwalts. Was beinhaltet die Ausbildung? Wie sieht der Kanzleialltag aus?

12.15 Uhr:

Bender, Harrer, Krevet: Abi in der Tasche und jetzt Rechtsanwalt werden wie in Suits – Passt das Jurastudium zu mir?

Welche Voraussetzungen sollte man erfüllen? Wie ist das Studium aufgebaut und welche Jobmöglichkeiten bieten sich nach dem Studium? Rechtsanwalt oder doch lieber Richter oder Staatsanwalt? Ein kurzer Einblick in das Studium der Rechtswissenschaften.

14 Uhr:

Badenova-Gruppe: Assessment-Center – was erwartet mich?

In diesem Vortrag gibt die Badenova-Gruppe praxisnahe Einblicke in ihren Bewerbungsprozess. Neben grundlegenden Informationen zu Assessment-Centern werden auch hilfreiche Tipps mitgegeben, was bei einem Vorstellungsgespräch beachtet werden sollte.

14.30 Uhr:

Danilo: Schon entschieden? Step für Step zur richtigen Berufswahl

Die große Entscheidung steht an. Danilo zeigt anhand von Beispielen, dass es gar nicht so schlimm ist, den nächsten Schritt festzulegen, und berichtet, wie es bei ihm selber lief. Gemeinsam richten die Teilnehmer den Blick nach vorne.

15 Uhr:

Laura: „Was will ich denn jetzt eigentlich machen?“ Warum Berufsorientierung gar keine schlechte Idee ist.

Das Thema Berufswahl kann überfordernd sein. Gemeinsam finden die Teilnehmer heraus, welche Karriererichtung passt und wie Schulabgänger den Weg in den Beruf entspannt angehen können.

Samstag, 2. März

Schwerpunkt Fachkräfte und Fortbildung

10.45 Uhr:

Jan-Christoph Wartmann: Bewerbung 50 Plus

Menschen ab 50 Jahren haben eine andere Ausgangslage, wenn sie sich auf dem Arbeitsmarkt neu bewerben wollen. In diesem Vortrag gibt es Infos, wie sich eine Bewerbungsstrategie für Personen „50+“ von klassischen Bewerbungsstrategien unterscheidet und wie Bewerber aus der Menge der Kandidaten herausstechen.

11.45 Uhr:

Agentur für Arbeit: „Mein Projekt Ich – neue berufliche Wege finden“

Der Vortrag richtet sich an Interessierte mit dem Wunsch nach beruflicher Neu- oder Umorientierung. Über die Wichtigkeit der Stärken und Interessen, persönlichen Rahmenbedingungen und Einsatzmöglichkeiten mit Infos zu Recherche- und Beratungsmöglichkeiten.

12.45 Uhr:

Agentur für Arbeit: „WieDerEinstieg gelingt!“

Der Vortrag richtet sich an Personen, die – beispielsweise nach längerer Eltern- oder Pflegezeit – einen beruflichen Wiedereinstieg angehen möchten.