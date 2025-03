Anzeige: CULT, Bildungsmesse in Lörrach

Interessante Vorträge

Wie üblich richtet sich der Freitag an Schüler und Absolventen, die eine Ausbildung oder ein Studium anstreben. Samstag stehen unter anderem Wiedereinsteiger, Fachkräfte und Berufserfahrene im Fokus. So steht ein Vortrag unter dem Motto „Unterwegs zu neuen Zielen? 30 Jahre gearbeitet – 50 Jahre gelebt “. Aber auch die Finanzierung von Fortbildungen ist Thema, über das das Regionalbüro für berufliche Fortbildung informieren wird. Das Thema Berufswahl kann überfordernd sein und die Angst vor Entscheidungen ist bisweilen groß. Experten geben dazu in ihren Vorträgen Tipps und wollen Ängste nehmen. Die Referenten gehen auch auf Fragen ein. Wer gerne selbst aktiv ist, könne sich am Messe-Quiz und an Mitmachaktionen beteiligen, so Hug weiter.

Das Gespräch suchen

So komme man leicht ins Gespräch und lerne dabei die Tätigkeiten und Personen der einzelnen Unternehmen kennen. Mit bislang 1200 angemeldeten Schülern für die ersten drei Veranstaltungsblöcke am Eröffnungstag konnte Hug einen neuen Rekord verbuchen. Das Interesse sei ungebrochen hoch, betonte die Organisatorin beim Pressegespräch gegenüber unserer Zeitung. Bereits im November sei die Cult ausgebucht gewesen, freute sie sich.