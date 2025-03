Anzeige: Cult, Bildungsmesse in Lörrach

Die Messemacher Martina und Markus Hug legen Wert darauf, dass sich gerade auch die jungen Besucher während ihrer Berufsorientierung ohne Berührungsängste auf den Weg machen können. Dabei hilft zusätzlich Berufswahlbotschafterin Laura, selbst Studentin, die im Eingangsbereich der Messehalle gerne alle Fragen beantwortet.

Die Vorträge am Samstag drehen sich dagegen schwerpunktmäßig um Neuorientierung und Fortbildung. Von 10.30 bis 11.15 Uhr lautet das Thema: „Unterwegs zu neuen Zielen - 30 Jahre gearbeitet, 50 Jahre gelebt“. Business-Coach Wolfram Beschle lädt hierbei ein zu einer persönlichen Standortbestimmung und zur Entdeckung weiterer persönlicher Entwicklungsmöglichkeiten. Von 11.15 bis 12 Uhr informiert Veronika Erler vom Regionalbüro für berufliche Fortbildung über Fort- und Weiterbildung sowie deren Finanzierung. Interessierten mit dem Wunsch nach beruflicher Neu- oder Umorientierung empfiehlt sich von 12 bis 12.45 Uhr die Veranstaltung „Neue berufliche Wege finden“ der Agentur für Arbeit. Letztere gestaltet auch den darauf folgenden Vortrag von 12.45 bis 13.30 Uhr mit dem Titel „WieDerEinstieg gelingt“. Dieser richtet sich vor allem an Personen nach längerer Elternzeit oder Pflegezeit, die einen beruflichen Wiedereinstieg in Angriff nehmen möchten.