Anzeige: CULT - Bildungsmesse in Lörrach

Die BBV-Akademie mit Sitz in Lörrach unterstützt Interessierte dabei, einen IHK-Abschluss zu erlangen. Ob die Teilnehmer aus gesundheitlichen Gründen ihren Beruf nicht mehr ausüben können, keinen Berufsabschluss haben oder arbeitslos sind - mit einer Umschulung bei der BBV-Akademie als einem der größten Ausbilder in der Region Hochrhein-Bodensee können gesteckte Ziele erreicht werden. Die Qualifizierungen werden in der Regel über die Agentur für Arbeit, das Jobcenter oder Rentenversicherungsträger finanziert. Die Bildungsangebote umfassen die Fachbereiche Metall, Elektrotechnik, Lager und Logistik, Gastronomie und Verwaltung.

Ebenfalls auf der Messe vertreten ist die DAA Freiburg, die Deutsche Angestellten-Akademie, die bundesweit an rund 400 Standorten anzutreffen ist. Neben einer Vielzahl von Weiterbildungen – etwa im kaufmännischen, pädagogischen und IT-Bereich – bietet die DAA an ihren staatlich anerkannten Berufsfachschulen Ausbildungen im Gesundheitsbereich an.