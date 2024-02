Anzeige: CULT - Bildungsmesse in Lörrach

Wiedereinstieg ist auch Thema

Aber nicht nur die jungen Leute stehen im Fokus der Cult. Weitere Themenschwerpunkte sind zum Beispiel Wiedereinstieg oder Bewerbungsstrategien für ältere Arbeitsplatzsuchende. Zumal in Zeiten des anhaltenden Fachkräftemangels die Chancen für sogenannte „Best Ager“ steigen. Zwar rücken ältere Kandidaten immer noch zu wenig in den Fokus der Personaler - darauf machen regelmäßig unter anderem die Antidiskriminierungsstelle des Bundes oder der Bundesverband Initiative 50Plus aufmerksam - gleichwohl sind (auch im Zuge des demografischen Wandels) Verschiebungen zugunsten der Arbeitnehmer 50+ erkennbar. Laut Fachkräftereport 2022 der Deutschen Industrie- und Handelskammer ist die Erwerbsbeteiligung der 60- bis 64-Jährigen in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen: von 44 Prozent im Jahr 2011 auf 61 Prozent im Jahr 2021. Zu Jahresbeginn wurde mit dem Wegfall der Hinzuverdienstgrenze für Frührentner ein weiterer Anreiz geschaffen. Bewerbungstipps für die Generation 50+ gibt es im Vortrag von Jan-Christoph Wartmann am Samstag, 2. März, um 10.45 Uhr. Über einen gelingenden Wiedereinstieg informiert die Agentur für Arbeit ebenfalls am Samstag um 12.45 Uhr.