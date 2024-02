Anzeige: CULT - Bildungsmesse in Lörrach

130 regionale Aussteller - mehr denn je - sind auf 2700 Quadratmeter Ausstellungsfläche vertreten und geben Einblicke in ihre Unternehmen, die dortigen Berufsbilder und Karrieremöglichkeiten. Dabei sind so gut wie alle Branchen mit an Bord.

Verschiedene Berufsbilder und Bildungswege

Am Freitag liegt der Schwerpunkt auf Praktikum, Ausbildung, BFD/FSJ und Studium. Am Samstag stehen Fachkräfte und Fortbildung im Fokus. An beiden Tagen ist Gelegenheit, mit Fachleuten ins Gespräch zu kommen, Kontakte zu knüpfen und vielleicht auch gleich schon die passende Ausbildung oder den ersehnten neuen Traumjob zu finden. Bei allen Fragen stehen die Ansprechpartner Rede und Antwort.