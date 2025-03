Anzeige: Cult, Bildungsmesse in Lörrach

Am Freitag stehen die Themen Ausbildung und Studium im Vordergrund, während der Schwerpunkt am Samstag auf Neuorientierung und Fortbildung liegt. Gleichwohl richten sich beide Messetage an alle Interessengruppen. Die Cult ist am Freitag von 9 bis 16 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Der Eintritt ist frei, kostenlose Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Interessierte haben die Möglichkeit, sich vorab im Internet unter www.cult-loerrach.de über die 130 Aussteller zu informieren, um an den beiden Messetagen gezielt auf ausgewählte Betriebe zuzugehen. Auf der Internetseite der Bildungsmesse findet sich ein Hallenplan mit allen Teilnehmern wie auch eine Übersicht über das Rahmen- und Vortragsprogramm.