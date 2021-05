Anzeige Das Dorf an der Sonne: Lörrach-Hauingen

In der Folge wurden konkrete Planungen und Maßnahmen für den Soormatt-Bypass und am Rechen bei der Kirche in die Wege geleitet. Im November 2020 folgte schließlich die Auftragsvergabe für das 12 000 Kubikmeter große Hochwasserrückhaltebecken, das voraussichtlich 761 000 Euro kosten wird. Es entsteht an der Nordseite des Friedhofs zwischen Rechbergstraße und Soormattbachweg.

Für das Bebauungsgebiet „Am Soormattbach“ erfolgte die Erschließung. Parallel dazu haben die politischen Gremien eine Vergabe der städtischen Grundstücke nach dem Höchstgebot verhindert. Die Stadt wurde aufgefordert, soziale und ökologische Verkaufsgesichtspunkte zu berücksichtigen.

Letztes Jahr wurde mit einer Teilsanierung des Friedhofswegs und des Soormattwegs in Richtung Schützenhaus begonnen. Ein weiteres Verkehrsprojekt war der Neubau des Radwegs Steinenbach in Richtung Querspange Entenbad. Fahrer von Elektroautos dürfen sich über zwei E-Zapfstellen bei der Festhalle durch den Energieversorger ED Rheinfelden freuen.

Bedingt durch Corona wurde der Spatenstich zum Zentralklinikum am 9. November abgesagt. Dennoch starteten am 11. Januar der Erdaushub und im Februar die ersten Hochbauprojekte.

Mit dem Spatenstich begann vor wenigen Tagen im Bereich Schlichtergasse ein Projekt für soziales Wohnen. Die Städtische Wohnbau errichtet 57 neue Wohneinheiten auf den Gemarkungen Hauingen und Brombach (Ortmattstraße) und investiert rund 25 Millionen Euro. In Trägerschaft der Stadt wurde die Kita an der Lingertstraße eröffnet. Somit verfügt die Gemeinde über 30 zusätzliche Plätze für Kinder unter drei Jahren, die in drei Gruppen betreut werden.

Schlecht geht davon aus, dass die Corona-Pandemie „noch für geraume Zeit unser Leben bestimmen wird“. Er hoffe jedoch, dass die Impf-Kampagne schrittweise wieder zur Normalität führt. Der Rathauschef würdigt den Einsatz des Hausarztzentrums Schlierbach, das in der Kunz-Stiftung eine öffentliche Teststation betreibt.

Mit Blick auf das laufende Jahr erklärt Schlecht: „Beschäftigen werden uns vorrangig die angelaufenen Baumaßnahmen am Hochwasserrückhaltebecken und das Zentralklinikum im Entenbad.“ Ebenso das Gebiet Neumatt-Brunnwasser mit dem Ziel, weiteren Wohnraum zu schaffen und Sport zu ermöglichen. Bürgerschaft, Organisationen, Vereine und die Stadt sieht der Ortsvorsteher im konstruktiven Dialog bei gegenseitiger Unterstützung.