Anzeige: Der Fachmann packt’s richtig an

In ihrer großen Ausstellung mit Kachelöfen, Heizkaminen, Kaminöfen und Speicheröfen hält die Firma Friedrich jede Menge Inspiration für das eigene Zuhause parat. Weithin bekannt sind die Kachelöfen aus dem Hause Friedrich. „Jeder unserer Öfen ist ein Unikat“, sagt Luitgard Friedrich. Mit viel Liebe zum Detail und langjähriger Erfahrung entwirft und baut das Team Feuerstätten, die sich sowohl an den Kundenwünschen orientieren als auch in Material und Formgebung harmonisch in den jeweiligen Wohnstil einfügen.

Dank CAD-Zeichnung erhalten Kunden schon im Voraus ein fotorealistisches Bild davon, wie der neue Kachelofen oder Heizkamin in den eigenen vier Wänden aussehen wird. Aber nicht nur optisch, dank moderner Technik punkten die Schmuckstücke auch in Sachen Sauberkeit, Sicherheit und Effizienz. So sorgen elektronische Ofensteuerungen für einen geregelten Abbrand und optimalen Wirkungsgrad.