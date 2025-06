Anzeige: „Der Gärtner war’s!“ - Garten-Tage

Denn um starten zu können, waren neben dem gemieteten „Betriebshof“ in Adelhausen-Ottwangen auch einige Maschinen anzuschaffen. Die beiden Gärtnermeister, die sich auf der Meisterschule in Kassel kennenlernten, erstellten von Hand die Planungsskizzen und konnten mit ihrer umtriebigen Arbeitsweise schnell ausreichend Kundschaft gewinnen, sodass noch im Gründungsjahr die ersten Angestellten folgten.

Statt dem 25-Jährigen wird nun das 30-Jährige gefeiert

In diesem Jahr feiert ihr Betrieb, der unter dem Namen Hortus „Der Gärtner war’s!“ bekannt ist, das 30-jährige Bestehen. „Corona hat unserer 25-Jahr-Feier leider einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Dagmar Bahner. Umso mehr freut sie sich mit ihrer Familie, das am kommenden Wochenende nachzuholen. Neben ihrem Mann Martin sind inzwischen auch die beiden Kinder Annika und Josua tatkräftig in verschiedenen Positionen tätig. Ein echtes Familienunternehmen eben mit inzwischen zwölf Angestellten. Während Dagmar Bahners Herz weiterhin an der Thematik der Bepflanzung hängt, arbeitet Martin Bahner nach wie vor sehr gerne mit verschiedenen Natursteinen.