Anzeige Die moderne Küche

Die farbliche Gestaltung von Oberflächen und der Einrichtung bestimmt das Bild eines Raumes grundlegend. Auch in der Küche darf deshalb nicht nur mit Lebensmitteln, sondern auch mit Farben experimentiert werden. Im Trend liegen Pastelltöne in Grün- und Blautönen. Helle Farbnuancen lassen kleine Küchen größer wirken. Dunkle Töne wirken hingegen elegant und luxuriös. Bei der Gestaltung sollte entschieden werden, ob lieber hellere oder dunklere Oberflächen gewünscht sind und dann die jeweilige Linie beibehalten werden. Innerhalb dieses Rahmens darf jedoch experimentiert werden. Soll die Wunschfarbe Grün sein, so kann die Verwendung verschiedener Abstufungen der Farbe an unterschiedlichen Oberflächen dem Raum eine interessante Tiefe verleihen. Durch die abschließende Oberflächenbehandlung werden die Struktur und Wirkung der Kolorierung festgelegt. Möglich ist beispielsweise die Verwendung einer Strukturpaste, die in die Farbe gemischt wird und diese so dreidimensional erscheinen lässt. Auch der „shabby chic"-Stil ist nach wie vor im Trend. Dabei wird künstlich ein stark gebrauchtes Aussehen der Einrichtung erschaffen. Dies kann durch das Abschleifen oder eine besondere Farbgebung der Möbelstücke erreicht werden. Die passenden Accessoires, wie beispielsweise trendige Bistrostühle, verleihen der Küche einen besonderen Kaffeehaus-stil. Da Hitze und Wasserdampf die Oberflächen der Möbel angreifen können, sollte bei der Wahl der Farben immer auf qualitativ hochwertige Produkte gesetzt werden.