Anzeige Die moderne Küche

Moderne Küchen sind häufig so schön, dass man sie nur ungern hinter einer verschlossenen Tür verstecken möchte. Offene Wohnküchen sind nicht nur aus diesem Grund immer beliebter.

Mit der richtigen Planung lässt sich der Küchentraum leicht realisieren. Wie bei einer herkömmlichen Küche sind auch bei der Planung der offenen Variante die allgemeinen Gegebenheiten des Hauses oder der Wohnung ausschlaggebend. Ist man in der Situation, ein ganzes Haus neu zu planen, kann man die Küchengestaltung einfach von Beginn an mit einbeziehen und den Grundriss dementsprechend ausrichten. So können direkt notwendige Anschlüsse für Wasser, Strom und gegebenenfalls Gas an den passenden Stellen installiert werden. Denn ein späterer Umbau und damit einhergehende mögliche Neuinstallationen von Anschlüssen sind durchaus kostenintensiv. Entscheidet man sich dennoch später für den Umbau zu einer offenen Küche, ist es wichtig, vorerst eine offene Raumsituation zu schaffen, bevor es an die Feinheiten geht. Ein Architekt kann dabei durchaus hilfreich sein. In der Regel lassen sich die vorhandenen Wände problemlos mit Durchbrüchen vollständig oder zumindest in Teilen öffnen, wodurch ein offenes Ambiente geschaffen wird. Durch diese Methode lassen sich auch in Altbauten offene Küchen realisieren. Wohnt man jedoch zur Miete, muss zuvor das Einverständnis vom Eigentümer der Wohnung eingeholt werden. Generell empfiehlt es sich, sich vor der Umgestaltung zu einer offenen Küche die Frage zu stellen, ob man diese auch wirklich haben möchte und sie zu den eigenen Wohnwünschen passt. Denn nur weil etwas im Trend liegt, heißt es nicht, dass es für jeden die ideale Variante ist. Eine offene Küche bedeutet schließlich auch, dass mögliche Unordnung und auch der Abwasch für jeden stets sichtbar sind. Ist einem dies zu transparent, sollte man sich gegen diese Küchenform entscheiden.