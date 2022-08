Anzeige Die Wiese -Lebensader einer ganzen Region

Im Wiesental Fabriken stehn,

wie Schlösser klar und hell,

Rauchfahnen aus Kaminen wehn,

von Lörrach bis nach Zell.

Die Quellen der Wiese entspringen am Feldberg im Schwarzwald. Der Fluss mündet bei Kleinhüningen in den Rhein . Vom Feldberg bis Fahrnau fließt die Wiese in südlicher Richtung, dann nach Westen. Größere Orte sind Aitern, Steinen, Wieslet, Schönenberg , Fröhnd, Schopfheim , Hausen im Wiesental , Tegernau , Todtnau, Häg-Ehrsberg , Utzenfeld , Neuenweg , Lörrach , Wieden , Schönau und Zell.

OB Lutz: „Am Anfang war es wie ein Schock“

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts zog sich die Textilindustrie aus dem Tal zurück. Heute gibt es nur noch an wenigen Orten entsprechende Betriebe. Die Wirtschaft des Wiesentals ist vor allem vom Maschinenbau geprägt. Es gibt etliche führende Unternehmen auf dem Weltmarkt. Das Mittlere Wiesental ist beispielsweise für seine Vakuumpumpenindustrie bekannt.

Firmen von Weltruf und enormer Innovationsbereitschaft sorgen zwischen Schönau und Lörrach für Wohlstand und Lebensqualität. Sie sichern Arbeits- und Ausbildungsplätze in Elektronik, Mechanik und Maschinenbau. Obendrein floriert der Tourismus: Wasserfall, Museen und reizvolle Wanderrouten laden ein.

„Am Anfang war es wie ein Schock“, erinnert sich Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz an die schwächelnde Textilindustrie am Ende des vorigen Jahrhunderts. Doch es sei klug gewesen, angesichts der Krise im Wiesental nicht zu schmollen, sondern nach zukunftsweisenden Technologien Ausschau zu halten.

Gefragtes Studium an der DHBW in Lörrach

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) ist die erste staatliche duale, das heißt praxisintegrierende Hochschule in Deutschland. Sie wurde am 1. März 2009 gegründet und führt das seit über 40 Jahren erfolgreiche duale Modell der früheren Berufsakademie Baden-Württemberg fort.

Am Standort Lörrach studieren derzeit über 2100 junge Menschen in Kooperation mit über 750 lokalen und überregionalen Dualen Partnern. 2019 beteiligte sich die DHBW Lörrach mit dem Studienbereich Technik an Deutschlands größtem Hochschulranking und erzielte in allen Bereichen hervorragende Ergebnisse.

Knapp 20 Studiengänge in den Bereichen Wirtschaft, Technik und Gesundheit stehen zur Auswahl. Das Portfolio umfasst klassische Studiengänge aus Wirtschaft, Technik, Informatik und Gesundheitswesen mit besonderen Schwerpunkten sowie neue Studienangebote mit aktuellen Trends aus Ökonomie und Gesellschaft.

Mehr als 85 Prozent der Studierenden werden von ihrem Dualen Partner übernommen oder unterschreiben bereits vor Ende des Studiums einen Arbeitsvertrag. DHBW-Studierende glänzen mit fundiertem Fachwissen, Verständnis für übergreifende Zusammenhänge sowie der Fähigkeit, Probleme methodensicher und zielgerichtet zu analysieren und zu lösen.

Ein kulturelles Highlight des Wiesentals ist der Hebel-Wanderweg mit einer Länge von rund 60 Kilometern. Er verläuft von der Wiese-Quelle am Feldberg bis zur Schifflände in Basel. In Hausen führt er am Hebelhaus, dem Literaturmuseum der Gemeinde, vorbei.

Das Wiesental wurde bereits früh bewohnt, wie römische Funde in der Gegend von Maulburg und Brombach belegen. Die großräumige Besiedlung des Tals begann allerdings erst später. Älteste Stadt der Region ist Schopfheim (erste urkundliche Erwähnung: 807). Der Ort erhielt um 1250 von den Herren von Rötteln das Marktrecht.

Persönlichkeiten von Rang und Namen

Der alemannisch-badische Dichter Johann Peter Hebel wurde 1760 in Basel geboren und verbrachte seine Kindheit teilweise in Hausen . Sprache, Landschaft und Lebensart des Wiesentals prägten den jungen Hebel und fanden Eingang in seine alemannischen Gedichte. Ein weiterer bekannter Schriftsteller (und Philosoph) aus dem Wiesental ist der gebürtige Schopfheimer Max Picard . Schopfheim war außerdem der Heimat- und Geburtsort des Priesters und Pazifisten Max Josef Metzger , der von den Nationalsozialisten hingerichtet wurde.