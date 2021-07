Anzeige DiGA-Gartenmesse auf Schloss Beuggen

Gärtner und Gartengestalter kreieren Themenwelten und laden zum Anschauen, Hineinträumen, Genießen und Verweilen ein.

Auch dieses Jahr findet bei sommerlichem Wetter am Samstag, 17. Juli, der große Abendverkauf bis 22 Uhr statt. Dabei kann man die kühlen Abendstunden beim DiGA-Messebummel in besonderer Atmosphäre auf über 25 000 Quadratmetern historischer Veranstaltungsfläche genießen.

Für das leibliche Wohl der Gartenfreunde ist bestens gesorgt. Die Messegastronomie in idyllischer Lage am Schloss lädt mit kleinen Köstlichkeiten zum gemütlichen Verweilen im Freien ein. Auf der wunderschönen Rheinterrasse lassen sich verschiedene hausgemachte Spezialitäten und wohlschmeckende Cocktails bei einem einmaligen Ausblick auf den Rhein genießen.

Mitten im Freien, im wunderschönen grünen Gartenareal sowie in der schattigen Bogenhalle gibt es traditionelle Schwarzwälder Spezialitäten zu entdecken. Aber auch das Restaurant Beuggen 1 bewirtet wieder in gewohnt kulinarischer Manier direkt vor der wunderschönen historischen Schlosskulisse.

Wer lieber zuhause kocht, kann sich bestens inspirieren lassen. Denn auch eine Vielzahl köstlicher Produkte für Genießer und Feinschmecker und vieles mehr erwartet die Besucher auf der 18. DiGA-Gartenmesse auf Schloss Beuggen.

Ganz bequem kann man mit der Luca- oder Corona-App am DiGA-Eingang einchecken. Auf dem ganzen Gelände gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln.

Geöffnet ist am Freitag von 10 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Weitere Informationen unter www.suema-maier.de.

Aktuelle Info zum Parken:

Aufgrund der erheblichen Niederschläge in den letzten Tagen stehen in Schlossnähe keine Besucherparkplätze zur Verfügung. Der Veranstalter hat kurzfristig die Richterwiese in der Karl-Fürstenberg-Str. 43 in Rheinfelden als Groß-Parkplatz angemietet. Von hier aus fahren Pendelbusse im 20-Minuten-Takt direkt ans Veranstaltungsgelände nach Schloss Beuggen. Der Parkplatz ist aufgeschildert mit den Hinweisen "P&R – DiGA Gartenmesse".