Anzeige: Doppeltes Jubiläum beim Städtli-Zinken

Das ungewöhnliche Gastspiel der Jugendlichen aus der estnischen Hauptstadt Tallin kam wie folgt zustande: Die Kulturschaffende Õnne Feldman-Wiedenhofer aus Kandern fragte beim Städtli-Zinken an, ob ein Auftritt denkbar sei. Denn bei ihr wiederum sei die Anfrage aus Tallin eingegangen: Alljährlich wird dort ein großes Projektorchester gebildet, dessen jungen Musiker auf Tour ins Ausland gehen. Deutschland steht dabei zum ersten Mal auf der musikalischen Reiseroute. Drei Konzerte konnten auf die Beine gestellt werden, zwei sind öffentlich: Am 19. Juli spielen die Esten in Kandern auf dem Blumenplatz (ab 18 Uhr). Am 20. Juli zeigen sie ihr Können in Schopfheim, beim „Rettich-Samstag“. Angereist sind die 42 Jungmusiker plus zehn Betreuer Mitte dieser Woche; angesichts der Route ein Riesenunterfangen.

Mit hohem Niveau geht es weiter. Motto: „Special Event“. Am Samstag um 18.30 Uhr sind die „Castle-Hill-Pipers of the 79th District“ aus Badenweiler zu erleben.

Dudelsackklänge in der Altstadt

Gern lassen die Mitglieder im echten Schottenrock ihren Dudelsack-Sound über großflächige Plätze wehen, aber auch im Schatten der Schopfheimer St. Michaels-Kirche dürften sich die Melodien aufs Beste entfalten. Damit das Ganze tatsächlich ein „Special Event“ wird, sieht der Ausschank der Bar einen traditionell schottischen Whisky vor. Ein zweiter Auftritt der „Pipers“ folgt um 20.30 Uhr. Dazwischen übernimmt Markus Kirsner aus Rheinfelden die Beschallung. Der Alleinunterhalter hat in seinem Notenkoffer alles „von zart bis hart“.