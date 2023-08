Anzeige Dorffest in Eimeldingen

Am Samstag, 2. September, beginnt das Fest um 18 Uhr und dauert bis 2 Uhr. Am Sonntag beginnt das Fest um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt. Ab 13 Uhr spielt das Akkordeonorchester Fischingen. Von 14 bis 16 Uhr wartet auf die Jungmannschaft ein Spieleparcours. An allen drei Festtagen gibt es einen Bücherflohmarkt und das Kinderprogramm mit Glücksrad, Tattoos und Süßigkeitenstand.

Das Essensangebot ist vielfältig und umfasst Güggeli mit Brot oder Pommes, Suuri Leberli mit Brot oder Pommes, Steak mit Brot oder Kartoffelsalat, Grillwurst mit Brot, Raclette mit Brot oder Kartoffeln, Hot Dog, Flammewaie, auch vegetarisch, Waffeln mit Puderzucker oder Apfelmus.

In der Kaffeestube gibt es neben einer reichhaltiger Auswahl an Kuchen und Torten auch Panna Cotta und Bauernhofeis vom Seebodenhof. Nur am Sonntag zum Mittagessen und danach „solang‘s het“ gibt es „Schwiinsbrägel mit Nudle“. Selbstverständlich muss kein Gast dürsten, den auf der Getränkeliste stehen am Bierbrunnen Fassbier, Radler, Weizen und Cola-Weizen, am Weinbrunnen Markgräfler Weine und Sekt sowie die Badmintonclub-Eigenkreation Federballer.

An der Dorffest-Bar gibt es verschiedene alkoholische Mixgetränke und Bowlen sowie an einem separaten Getränkestand alkoholische und alkoholfreie Getränke in Flaschen. Es gibt natürlich auch Gutedel, Spätburgunder, Schorle und auch schon „Neuen Wein“ aus regionalen Lagen.

Wie im Vorjahr und damals erstmals wird auch dieses Jahr der Ertrag aus dem Festbetrieb unter den mitwirkenden Vereinen zu gleichen Teilen abgerechnet. Damit, so heißt es seitens der Eimeldinger Dorffestgemeinschaft, verwirkliche man den Solidaritätsgedanken und pflege die Dorfgemeinschaft.