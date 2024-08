Am Freitag und am Samstag ist, wie Gabriele Schamberger von der Festgemeinschaft sagt, ein Sicherheitsdienst im Einsatz. „Wir hatten zwar bislang bei unseren Festen keine großen Vorkommnisse, doch die Präsenz von Security-Leuten ist heutzutage wichtig.“ Am Freitag und Samstag dauert der Festbetrieb jeweils bis 2 Uhr, während am Sonntag bis 0 Uhr gefeiert werden kann.

Im Foyer der Reblandhalle gibt es an allen drei Tagen einen Bücherflohmarkt. Bücher, die Bürger gespendet haben, werden gegen eine Spende abgegeben. In diesem Jahr wird laut Schamberger das Bücherangebot um Schallplatten und CDs erweitert. Auch an die Kinder und Jugendlichen hat die Festgemeinschaft gedacht und bietet am Sonntag ein unterhaltsames Kinderprogramm an mit Hüpfburg, Glücksrad, Tattoos sowie einem Süßigkeitenstand. Zudem gibt es am Sonntag von 14 bis 16 Uhr auf der Festwiese für die Kinder einen Spieleparcours, bei dem sie sich vergnügen können.