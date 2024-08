Anzeige: Dorffest in Eimeldingen

Bis vor drei Jahren fand das Eimeldinger Fest, das immer Ende August oder Anfang September veranstaltet wird, noch an der Dorfstraße statt. Durch bauliche Veränderungen ist dies am alten Standort nicht mehr möglich, weshalb die Vereine auf den Vorplatz der Reblandhalle ausgewichen sind. „Hier haben wir eine gute Infrastruktur“, stellt Gabriele Schamberger fest.

Schirmherr der Eimeldinger Traditionsveranstaltung ist Bürgermeister Oliver Friebolin. Er wird am Freitag, 30. August, um 18 Uhr mit dem Fassanstich das Fest eröffnen. Der Auftakt der Veranstaltung wird in diesem Jahr nicht traditionell vom Musikverein Märkt musikalisch begleitet, da sich einige Musiker zu dem Zeitpunkt noch in Urlaub befinden, sondern erstmals vom Musikverein Binzen. Ab 21 Uhr wird dann der Musiker Mario Stracuzzi die Besucher unterhalten. Der Festbetrieb endet wie in den Vorjahren um 2 Uhr.

Festbetrieb bis in die Nacht

Am Samstag startet das Fest ebenfalls um 18 Uhr und dauert bis 2 Uhr. Für Unterhaltung und Stimmung wird an diesem Abend das Musikerduo Schwarz sorgen. Traditionell gilt der dritte Festtag vor allem als Familientag. Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt, den der Posaunenchor Binzen musikalisch umrahmen wird. Ab 13 Uhr spielt das Akkordeonorchester Fischingen zur Unterhaltung der Besucher auf. Damit steht einem gemütlichen Beisammensein in froher Runde und bei guter Verpflegung nichts im Weg. Die Vorfreude auf das Dorffest, das für alle etwas bietet, ist in Eimeldingen jedenfalls groß.