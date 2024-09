Anzeige: Dorffest in Utzenfeld

Zusammenhalt im Ort

Eigentlich hätte das Fest im vergangenen Jahr schon wieder stattfinden sollen, doch da sollte der Musikverein Utzenfeld mit seinem Jubiläum im Mittelpunkt stehen. Alle Vereine des Dorfes ziehen mit, äußert sich Wietzel erfreut und spricht schmunzelnd von einer „Bildungsmaßnahme“; das Fest stehe für den Zusammenhalt des Orts und den Teamgeist.

Vielfalt an Spezialitäten

Geboten wird eine Vielfalt an Spezialitäten, wo kein Gaumen trocken und kein Magen leer bleiben wird: Der Musikverein bietet Würste, Steaks und Pommes frites; Flammenkuchen gibt es bei der Narrenclique Utzenfloo. Die Landfrauen warten mit „Landfrauenschnitten“ auf, belegt mit Schüfele und Krautsalat oder als vegetarische Variante mit Tomate-Mozzarella, außerdem bieten sie Waffeln, Cocktails und Bauernhof-Eis. Die Freiwillige Feuerwehr offeriert Wurstsalat und am Sonntag zusätzlich Suppenfleisch mit Meerrettich und „Herdöpfel“, zählt Wietzel weiter auf. Bei der Narrenzunft Utzenfeld gibt es eine Kaffeestube mit einer Vielzahl an Kuchen und Torten. Auch die Sportvereinigung ist mit von der Partie. Neben vielen weiteren Getränken gibt es natürlich auch frisches Bier vom Fass.