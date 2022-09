Anzeige Dorfherbst in Fahrnau

Der Dorfherbst-Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst auf dem Schulhof mit Pfarrerin Ulrike Krumm.

Anschließend wird um 11 Uhr wieder der Musikverein Fahrnau aufspielen, dieses Mal mit seiner „normalen“ Kapelle, und zum Frühschoppen und Mittagessen flotte blasmusikalische Akzente setzen. Und auch am Nachmittag ist noch einmal Blasmusik Trumpf, wenn ab 14 Uhr der Musikverein Adelhausen auf dem Schulhof in Fahrnau gastiert.

Die sechs Fahrnauer Vereine bieten an beiden Festtagen Gyros mit Westernkartoffeln, Grillbraten aus dem Smoker, Grillwürste mit Pommes Frites oder Brot und am Sonntagmittag zum Frühschoppen zusätzlich Weißwürste und Brezeln an.

Zudem ist in der Kaffeestube ein reichhaltiges Büfett mit Kuchen und Torten vorbereitet, und es gibt das gesamte Programm an alkoholfreien und alkoholischen Getränken, auch an einer Bar.

Nachdem nicht nur der letzte Dorfherbst ausfiel, sondern auch ansonsten keine Veranstaltungen der Fahrnauer Vereine möglich waren, hoffen die Organisatoren auf viele fröhlich feiernde und konsumierende Gäste. Denn die Einnahmen könne jeder Verein gut gebrauchen, heißt es bei den Veranstaltern.

Diese betonen aber auch, dass im Fokus das frohe Zusammensein mit den Bürgern aus dem Stadtteil und mit Gästen von näher und weiter her stehe.

Das nämlich, so sagt Christian Leisinger aus dem Organisationsteam, habe den Fahrnauern und allen anderen Zeitgenossen in den vergangenen zweieinhalb Jahren gefehlt.

Fahrnauer Dorfherbst

Ort: Schulhof Fahrnau

Termin: Samstag, 10. September:

15 Uhr: Fassanstich,

17 Uhr: Musikverein Wiechs

20 Uhr Big Band Musikverein Fahrnau

Sonntag, 11. September:

10 Uhr: Festgottesdienst

11 Uhr: Frühschoppen Musikverein Fahrnau

14 Uhr: Musikverein Adelhausen