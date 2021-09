Anzeige Dorfhock in Mambach

Für einen Zusatz-Programmpunkt sorgt der Mambacher Dieter Rümmele, der zur zweiten Zeller Mountainbiketour in diesem Jahr einlädt. Die Fahrradtour startet um 9 Uhr am Dorfplatz. Eine Anmeldung erfolgt direkt am Treffpunkt ab 8.30 Uhr.

Gemeinsam gefahren wird die Tour „Zell 7“, die 25 Kilometer lang ist und rund zweieinhalb Stunden dauert. Somit werden die Teilnehmer um die Mittagszeit und somit rechtzeitig zum stärkenden Mittagsmahl wieder zurück beim Dorfhöckli in Mambach sein, sagt Dieter Rümmele, einer der Streckenpaten der Zeller Mountainbiketouren.

Wie Andreas Hierholzer betont, findet das „Dorfhöckli“ nur bei gutem Wetter statt, da sich alles an Festinfrastruktur im Freien befindet. Und noch eines betont der Feuerwehrmusik-Chef: „Wir hoffen inständig darauf, nächstes Jahr wieder einen Dorfhock im gewohnten Rahmen, an zwei Tagen mit Tanzabend am Samstag und vielen Gastvereinen am Sonntag bieten zu können.“