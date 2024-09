Anzeige Dorfhock in Mambach

Das Festprogramm beginnt am Samstagabend, 7. September, 18 Uhr, mit dem Auftritt des Vororchesters der Ausbildungsgemeinschaft des Musikvereins Atzenbach, der Feuerwehrmusik Mambach, des Musikvereins Rohmatt und der Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg. Danach wird die Feuerwehrmusik Mambach die Festbesucher unterhalten. Zum musikalischen Abschluss des ersten Festtags spielt die Formation „Schwarzwälder3“ einen Mix aus Polka, Walzer, Bayrischem, Schlager und Partyhits im Volksmusikstil. Natürlich dürfen dabei auch bekannte Stücke wie die „Schwarzwaldmarie“ oder „Hoch Badnerland“, „die Vogelwiese“ unter der „Böhmische Traum“ nicht fehlen.

Am Sonntag, 8. September, startet um 9 Uhr am Dorfplatz eine Bike-Tour. Wer mitfahren will, kann dies ohne vorherige Anmeldung. Ab 10 Uhr findet ein Gottesdienst in der Kapelle statt, dem ab 11 Uhr ein Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Feldberg bei Müllheim folgt. Anschließend unterhalten der Musikverein Bad-Bellingen und die Trachtenkapelle Hinterzarten und es tanzt die Trachtengruppe Häg-Ehrsberg. Für Speis und Trank wird an beiden Tagen bestens gesorgt. Auch wartet ein Bierbrunnen sowie die Kaffeestube auf Besucher. Am Sonntag wird für die Kinder noch eine Hüpfburg aufgebaut. Das Podium ist überdacht, und sollte es regnen, werden Pavillons aufgebaut, zudem gibt es im Gemeindezentrum ausreichend Platz. Gleichzeitig zum Dorfhock lädt die „Alte Schmiede“ in Mambach am Sonntag zum „Tag des offenen Denkmals“ ein.