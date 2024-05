Nach diesem kulturellen Höhepunkt kann dann ab 18 Uhr in den Chlimsen zünftig gefeiert werden. Dabei wollen sich die Isteiner bei diesem „einmaligen Fest“ (Daniela Britsche) als vorzügliche Gastgeber präsentieren. Neben einem abwechslungsreichen Speiseplan, wobei es in jeder Chlimse ein anderes kulinarisches Angebot gibt, erwartet die Besucher auch vielfältige musikalische Unterhaltung. Verschiedene Musikvereine werden auftreten, auch die Alphornbläser werden die Festbesucher erfreuen. Ein besonderes Projekt gibt es im Gregoriushaus. Dort wird Michael Schittenhelm verschiedenen Gedichten und Texten von Isteinern und über das Klotzendorf passende Bilder aus dem Ort und seiner Umgebung gegenüberstellen. Der „begehbare Gedichtband“ kann im Gregoriushaus am Samstag von 18 bis 20 Uhr sowie am Sonntag und Montag jeweils von 11 bis 18 Uhr erlebt werden.

Auch die katholische Kirchengemeinde engagiert sich in besonderer Weise, um den Besuchern in St. Michael die Möglichkeit zum Innehalten zu geben. Diakon Michael Kiffe und sein Sohn Julian haben einiges auf die Beine gestellt. Am Samstag ab 21 Uhr findet unter der Leitung von Ulrike Hugenschmidt die Pfingstnovene, eine spezielle Gebetsform, statt, während es am Sonntag ab 21 Uhr Taizé-Gesänge unter der Leitung von Elke Keller gibt. Danach um 22 Uhr bietet Julian Kiffe unter anderem mit Lichteffekten ein magisches Pfingsterlebnis. Am Montag um 10 Uhr ist ein ökumenischer Gottesdienst, den der Posaunenchor Efringen-Kirchen unter Leitung von Petra Brinkmann mitgestaltet. Und ab 22 Uhr werden erneut magische Pfingsterlebnisse präsentiert.

Istein wird sich an den drei Festtagen von seiner besten Seite präsentieren. Davon ist nicht nur Ortsvorsteherin Britsche überzeugt. Dazu trägt ein für ein Fest außergewöhnlich großer Speiseplan mit frisch zubereiteten Spezialitäten bei. Neben Wein-, Bierbrunnen und Cocktailbar gibt es unter anderem Pulpo, verschiedene Steaks, Fischknusperle, Schweinebraten, Rahmgeschnetzeltes, Spaghetti, Spargelrisotto, Käse-, Schinken- und Salamiteller, Raclette, Chicken Mc Music mit verschiedenen Soßen und einiges mehr. Außerdem wird der Kindergarten am Sonntag von 12 bis 17 Uhr an der Hofeinfahrt Kellringer Eis und Eiskaffee anbieten, während die Ministranten beim Pfarrhaus am Sonntag von 11 bis 18 Uhr Pizzabaguette und Popcorn verkaufen.