Anzeige: Drei Tage Zeechefest Schallbach

Viele Helfer arbeiten in mehreren Schichten

Die Aufgaben sind verteilt, jeder wisse, was er zu tun hat, erläutert sie. Organisatorisch ist alles in trockenen Tüchern, die Schallbacher sind startbereit für drei frohe Festtage. „Die Vorbereitungen sind super gelaufen, man hilft sich gegenseitig“, stellt die Gesangvereinsvorsitzende erfreut fest. Wie in der Vergangenheit wollen die Schallbacher Vereine, die mit viel Gemeinschaft für ein intaktes und lebendiges Dorfleben sorgen, wieder ein guter Gastgeber sein und den Besuchern gesellige und vergnügliche Stunden bieten.

Damit dies erreicht wird, sind viele Helfer in mehreren Schichten während der drei Tage im Einsatz. Allein der Gesangverein muss 80 Helferinnen und Helfer über das gesamte Festwochenende aufbieten. Dabei macht Carmen Kuenzer keinen Hehl daraus, dass es immer schwieriger werde, genügend Kräfte zu finden, zumal das Zeechefest in der Urlaubszeit stattfinde. Doch mit vereinten Kräften haben es die Schallbacher Vereine, die Feuerwehr und die Gemeinde einmal mehr geschafft.

„Heimelig, überschaubar, faire Preise und gute Qualität“ - so werben die Schallbacher für ihr Zeechefest. Es beginnt am Samstag um 18 Uhr und geht bis 3 Uhr. Am Sonntag startet das Festtreiben um 11 Uhr, während um 1 Uhr die Festbuden schließen. Der Montag ist geteilt. Von 11 bis 14 Uhr findet das traditionelle Handwerkeressen statt, bei dem sich Handwerker und Büroangestellte aus der Region zum Mittagessen treffen.