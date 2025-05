Anzeige: Dreitägiges Dorffest in Binzen

Der dritte Festtag am Sonntag, 1. Juni, startet um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst auf dem Dorfplatz, den Pfarrerin Bertina Müller halten und den der Posaunenchor musikalisch umrahmen wird. Für ein buntes musikalisches Nachmittags- und Abendprogramm sorgen die Musikvereine Efringen-Kirchen (11.30 bis 13 Uhr), Egringen (13.30 bis 15 Uhr) und Bad Bellingen (15.30 bis 17 Uhr) sowie daran anschließend die Stadtmusik Zell bis 19 Uhr. Beim Musikschopf wird musikalische Unterhaltung geboten, ehe am Sonntag um 23.30 Uhr Schankschluss ist.

Hungrig und durstig braucht niemand an den drei Festtagen nach Hause zu gehen, denn die kulinarische Vielfalt, die die Binzener Vereine bieten, ist attraktiv und lockt Jahr für Jahr auch viele Besucher von außerhalb der Gemeinde an. Der Musikverein bietet unter anderem frittierte Forellen, geräucherte Forellenfilets mit Meerrettich, verschiedene Steaks und Tomatensalat mit Mozzarella, während der TuS Binzen zum Beispiel Putengeschnetzeltes mit Spätzle und Salatteller, Beinschinken mit Kartoffelsalat, Leberli, Cordon-Bleu und Chicken Nuggets auf seinem Speiseplan stehen hat. Doch damit nicht genug: Auch Kaffee und Kuchen hat der TuS in seinem umfangreichen Angebot. Und die Jugend des Turn- und Sportvereins bietet Raclette mit Kartoffeln oder Brot an.

Bei der Lörracher Fasnachtsclique Ohreputzer gibt es unter anderem Burger in verschiedenen Variationen und Wurstsalat. Die Feuerwehr Binzen bietet Waffeln mit und ohne Apfelmus, während die Lörracher Feuerwehr mit einem Bierbrunnen präsent ist. Der Skiclub betreibt am Freitag und Samstag eine Sektbar und bietet zusätzlich noch Frühlingsrollen an. Der Binzener Gesangverein wartet am Freitag und Sonntag mit einem Weinbrunnen auf, während am Samstag der Musikverein die edlen Tropfen ausschenkt. Eisbecher und Sekt gibt es bei den Mühligeischtern, während der Budo-Club eine Blumen-Tombola präsentiert. „Die teilnehmenden Vereine bieten wieder einiges, ich freue mich auf ein schönes, friedliches Fest“, ist Thomas Steinmann voller Vorfreude.